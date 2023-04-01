Глава МИД Латвии неудачно пошутил над Украиной 1 апреля Глава МИД Латвии Ринкевич в шутку поздравил Украину с вхождением в состав Евросоюза

Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич на своей странице в Twitter в шутку 1 апреля поздравил Украину с вхождением в состав Европейского союза, передает РИА Новости. Министру пришлось удалить свой пост и извиниться перед украинской общественностью после того, как под его постом появились гневные комментарии украинцев. Он признался, что совершил ошибку и назвал первоапрельскую шутку «неприемлемой».

Сегодня я рад сообщить, что мы принимаем Украину в европейскую семью. Исторически важное событие для Украины и ЕС, — написал Ринкевич в Twitter.

Многие пользователи украинского сегмента Twitter призвали Ринкевича покинуть свой пост после этого инцидента.

Ранее сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что если Украина хочет вступить в Евросоюз, то ей нужно будет выполнить все необходимые критерии. Украина 28 февраля 2022 года подала заявку на вступление в Евросоюз. 23 июня было принято решение предоставить ей, а также Молдавии статусы кандидатов на вступление. При этом сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС пока не определены.