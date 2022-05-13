Глава МИД Латвии: Балтийское море становится морем НАТО

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Балтийское море становится зоной Североатлантического альянса, сообщил в интервью Financial Times глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс. Так он прокомментировал планы Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

Балтийское море становится морем НАТО, — заявил Ринкевичс.

Финляндия вместо со Швецией, ранее являвшиеся нейтральными странами, заявили о намерении вступить в НАТО после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. 11 мая стало известно, что страны передадут документы одновременно. Предполагается, что это произойдёт в начале следующей недели. Отмечается, что заявки скандинавских стран могут ратифицировать на саммите НАТО в Мадриде 28–30 июня, либо ещё до этой даты.

После вступления Финляндии и Швеции в НАТО и последующем размещении сил Альянса на территории двух государств обе страны могут стать целями для Вооружённых сил РФ, заявил зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он подчеркнул, что после того как финская и шведская сторона присоединится к военно-политическому блоку, РФ в ответных действиях будет вынуждена применить «зеркальные меры».