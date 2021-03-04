Глава МИД Ирана обвинил США в позёрстве и злоупотреблении правом вето в ООН

https://static.news.ru/photo/a5973390-7d1c-11eb-a549-96000091f725_660.jpg Джавад Зариф Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф упрекнул США в позёрстве и злоупотреблением правом вето в Организации Объединённых Наций. Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.

2021 год это 2015-й, и не 1945-й. Необходимо изменить устав ООН и убрать право вето, которым так часто злоупотребляют США, — написал Зариф.

JCPOA cannot be renegotiatedâperiod.



If 2021 is not 2015, it's not 1945 either. So let's change UN Charter & remove the vetoâso often abused by US.



Let's stop posturingâwhich we both did 2003-2012 to no availâ& get down to implementing JCPOAâwhich we both actually signed on to. — Javad Zarif (@JZarif) March 4, 2021

Он также исключил возможность переговоров о замене ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), на новое соглашение.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждёт от Тегерана дальнейших шагов по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Госсекретарь пояснил, что от реакции Ирана будет зависеть судьба дальнейших двусторонних дипломатических контактов.

27 февраля власти Ирана ответили отказом на предложение Вашингтона и Брюсселя открыть прямые дипломатические контакты по ядерной программе Тегерана.

Как сообщал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто Совбезу ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.