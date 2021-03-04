Глава МИД Ирана обвинил США в позёрстве и злоупотреблении правом вето в ООН

Он также исключил возможность переговоров о замене ядерной сделки, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), на новое соглашение.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон ждёт от Тегерана дальнейших шагов по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Госсекретарь пояснил, что от реакции Ирана будет зависеть судьба дальнейших двусторонних дипломатических контактов.
27 февраля власти Ирана ответили отказом на предложение Вашингтона и Брюсселя открыть прямые дипломатические контакты по ядерной программе Тегерана.
Как сообщал NEWS.ru, Вашингтон отозвал требование о восстановлении санкций в отношении Тегерана. Оно было выдвинуто Совбезу ООН после выхода американцев из ядерной сделки. Таким образом, резолюция 2231 Совета Безопасности ООН остаётся в полной силе.