Глава МИД Грузии посетит Украину с официальным визитом

https://static.news.ru/photo/f7d4fd6e-b623-11eb-888b-96000091f725_660.jpg Давид Залкалиани Фото: DavidZalkalian/facebook.com

Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани впервые посетит Украину после нормализации отношений с государством. Об этом сообщает ТАСС.

Так, он проведёт в Киеве 16 и 17 мая. На это время у него запланированы двусторонние встречи с представителями законодательной и исполнительной властей Украины, в ходе которых они обсудят грузино-украинские отношения.

Кроме того, Залкалиани примет участие во встрече глав МИД трёх ассоциированных стран с ЕС: Грузии, Молдавии и Украины. Министры обсудят вопросы сотрудничества государств и подготовку к грядущему саммиту программы «Восточного партнёрства».

Отношения между Украиной и Грузией ухудшились после назначения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета совета реформ Украины 7 мая 2020 года.

После этого власти Грузии решили отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе. Ситуация наладилась 22 апреля текущего года, когда посол вернулся в Киев.