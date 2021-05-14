Глава МИД Грузии посетит Украину с официальным визитом

Вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани впервые посетит Украину после нормализации отношений с государством. Об этом сообщает ТАСС.
Так, он
Кроме того, Залкалиани примет участие во встрече глав МИД трёх ассоциированных стран с ЕС: Грузии, Молдавии и Украины. Министры обсудят вопросы сотрудничества государств и подготовку к грядущему саммиту программы «Восточного партнёрства».
Отношения между Украиной и Грузией ухудшились после назначения экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета совета реформ Украины 7 мая 2020 года.
После этого власти Грузии решили отозвать из Киева посла Теймураза Шарашенидзе. Ситуация наладилась 22 апреля текущего года, когда посол вернулся в Киев.