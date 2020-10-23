Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Карабахе с Минской группой ОБСЕ

https://static.news.ru/photo/82b3f952-15ad-11eb-8422-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с сопредседателями Минской группы ОБСЕ ситуацию в Карабахе. Глава внешнеполитического ведомства республики встретился с представителями МГ ОБСЕ в ходе рабочего визита в Вашингтон.

В ходе встречи министр отметил, что армянская сторона дважды нарушила режим прекращения огня, обстреляла мирное население Азербайджана и ракетами обстреляла города и населённые пункты за переделами территории конфликта, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Министр довёл до сведения сопредседателей заявление руководства Армении об отсутствии дипломатического решения конфликта. Было подчёркнуто, что все эти шаги и заявления наглядно демонстрируют деструктивную политику армянской стороны, — говорится в официальном сообщении ведомства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Азербайджан готов немедленно остановить боевые действия в Карабахе при условии прекращения огня армянской стороной. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.