Глава МАГАТЭ понадеялся на скорое решение по безопасности ЗАЭС Глава МАГАТЭ: решение по безопасности ЗАЭС может быть найдено до конца года

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Стела Запорожской атомной электростанции

Решение относительно обеспечения должного уровня безопасности Запорожской АЭС может быть найдено уже до конца текущего года. На это понадеялся генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что в этом вопросе стороны уже достигли значительного прогресса. Кроме того, было выдвинуто конкретное предложение по безопасности, передает газета La Repubblica.

Сейчас обе стороны пришли к согласию относительно некоторых основополагающих принципов. Первый — нужно прийти к соглашению о том, чтобы не обстреливать АЭС и не стрелять с ее территории, — сказал Гросси.

По словам главы МАГАТЭ, второй принцип заключается в признании того, что МАГАТЭ представляет собой единственно возможный путь для выхода из сложившейся ситуации. Гросси добавил, что это было главной темой его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 11 октября.

Ранее он заявил, что в настоящее время сложно определить, кто именно ведет обстрелы Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что задача агентства состоит не в поиске виновных, а в обеспечении безопасности объекта.

Гросси добавил, что консультации с представителями России и Украины по вопросу зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжаются и идут довольно успешно.