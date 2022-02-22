Глава ЕК: реакция на признание ДНР и ЛНР определит будущее безопасности

Реакция Запада на признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) может определить «не только будущую безопасность Европы, но и глобальную безопасность всего мира на многие годы вперед». Такое мнение высказал замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, выступая на открытии неформального форума глав МИД стран ЕС о сотрудничестве Евросоюза и стран Тихоокеанского региона, пишет ТАСС.

Сегодня, без сомнения, один из самых тёмных дней в современной истории Европы, — подчеркнул замглавы Еврокомиссии.

Он также ещё раз озвучил позицию, согласно которой Россия своим решением о признании независимости республик нарушила международные нормы.

Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД, ранее заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он также отметил, что это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик, о деталях санкций говорить рано.

21 февраля в обращении к нации президент России Владимир Путин попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.