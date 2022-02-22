Боррель назвал дату принятия первой части санкции ЕС против России

Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник, на неформальной экстренной встрече глав МИД. При этом пока это не весь ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик. О деталях санкций говорить рано, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.
Глава европейской дипломатии также заметил, что возможный ввод российских войск в Донбасс не является полномасштабным вторжением, однако российские войска уже будут