Боррель назвал дату принятия первой части санкции ЕС против России

На трассе Донецк-Горловка при подрыве автомобиля погибли три мирных жителя, сообщил представитель Народной милиции Эдуард Басурин. Предполагается, что мину заложили диверсанты, цель которых была военная машина, передаёт ТАСС.

Сегодня утром 22 февраля украинские диверсанты на трассе Донецк — Горловка осуществили подрыв минно-взрывного устройства. В результате террористического акта погибли 3 гражданских, двигающихся по указанному маршруту на транспортном средстве, —...