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Боррель назвал дату принятия первой части санкции ЕС против России

Боррель: первые санкции ЕС против РФ будут приняты уже 22 февраля
10:45, 22 февраля 2022
Боррель назвал дату принятия первой части санкции ЕС против России
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Первые санкции Евросоюза против России будут приняты уже во вторник, на неформальной экстренной встрече глав МИД. При этом пока это не весь ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик. О деталях санкций говорить рано, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет ТАСС.

Глава европейской дипломатии также заметил, что возможный ввод российских войск в Донбасс не является полномасштабным вторжением, однако российские войска уже будут находиться на украинской земле.

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