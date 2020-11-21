Глава ЕК призвала страны G20 выделить $4,5 млрд на борьбу с коронавирусом

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны, входящие в объединение ведущих держав G20, выделить $4,5 млрд на инициативу ACT-Accelerator, направленную на обеспечение всеобщего доступа к лекарствам от COVID-19 и вакцинам.

Вакцины помогут нам справиться с пандемией. На саммите G20 я призвала вложить $4,5 млрд в ACT-Accelerator до конца 2020 года.<...> Мы должны проявить глобальную солидарность, — написала глава ЕК в Twitter.

Vaccines will help the overcome the pandemic.



At the #G20Summit I called for $4.5 billion to be invested in @ACTAccelerator by the end of 2020.



For procurement & delivery of #COVID19 tests, treatments & vaccines everywhere.



We need to show global solidarity #ACTogether pic.twitter.com/hgHTW8gLTg — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 21, 2020

ACT-Accelerator (The Access to COVID-19 Tools Accelerator, буквально «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19») — это международное партнёрство, сформированное в апреле 2020 года при участии благотворительного фонда Билла и Мелинды Гейтс и Всемирной организации здравоохранения. Оно объединило как органы государственной власти разных стран, так и частные организации.

Частью ACT-Accelerator является механизм COVAX, который должен обеспечить создание мощностей по производству вакцины от коронавируса и распространение разработанных препаратов. Предполагается, что развитые страны оплатят приобретение вакцин, субсидируя так называемые финансируемые государства.

Как передавал NEWS.ru, Евросоюз надеется, что вакцина от коронавируса, разработанная в Европе, будет зарегистрирована уже в декабре. Последние данные о её разработке дают положительные результаты, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге по итогам саммита ЕС.