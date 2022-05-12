Глава ЕК объявила о запуске партнёрства в цифровой сфере между ЕС и Японией Глава Еврокомиссии объявила о запуске партнёрства в цифровой сфере между ЕС и Японией

Фото Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита Япония — ЕС объявила о запуске партнёрства в цифровой сфере. Оно станет первым подобным для Евросоюза. Слова главы ЕК приводит РИА Новости.

По словам фон дер Ляйен, в ходе форума стороны обсудили пути расширения сотрудничества, которое могло бы помочь противостоять тем вызовам, которые имеют место у регионов. В результате «стороны предприняли ряд очень важных шагов».

Во-первых, мы запускаем сегодня партнёрство ЕС — Япония в цифровой сфере. Это — первое подобное партнёрство, которое мы заключили с каким-либо партнёром, — сказала глава Еврокомиссии.

28-й саммит Япония — Евросоюз состоялся в Токио в четверг, 12 мая. В нём приняли участие японский премьер-министр Фумио Кисида, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.

Ранее генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Россия пытается переложить на Японию ответственность за ухудшение двусторонних отношений. Он подчеркнул, что в Токио считают это неприемлемым. Мацуно отметил, что к ухудшению российско-японских отношений привела спецоперация на Украине.