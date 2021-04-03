Глава ДНР заявил о росте числа желающих отправиться в Донбасс

https://static.news.ru/photo/67a10fe8-94af-11eb-b684-96000091f725_660.jpg Денис Пушилин Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Число добровольцев, желающих поехать в Донбасс на фоне обострения ситуации в регионе в последние дни, увеличилось. Об этом заявил глава самопровозглашённой ДНР Денис Пушилин.

Очень много обращений, и от ребят, есть даже от депутатов Государственной думы, которые говорят, что просто «сразу рассчитывай, мы будем с тобой». Это вселяет положительные эмоции и понимание того, что мы не одни — не в рамках каких-то государств, а в рамках человеческих взаимоотношений, — заявил он эфире канала «Соловьёв Live».

Пушилин добавил, что некоторые уже спрашивают, куда конкретно записываться.

Как писал NEWS.ru, в Кремле надеются, что напряжённость, возникшая в последние дни в Донбассе, не перерастёт в полноценные боевые действия. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия пытается найти выход из тупика, который возник на украинском направлении, но Киев не стремится и не идёт навстречу в этом вопросе.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.