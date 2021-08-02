Глава ДНР сообщил об отсутствии прогресса на мирных переговорах

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об отсутствии какого-либо продвижения на переговорах по мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Если говорить о переговорных площадках, там ничего нового не происходит. Нет никакого прогресса. Будем смотреть объективно: за эти годы было очень много встреч, очень много принято действий и шагов, но по факту Минские соглашения не выполнены ни на йоту, причем именно из-за позиции Украины, — сказал Пушилин.

По словам главы республики, Украина не отказалась от силового варианта решения конфликта в Донбассе. Об этом свидетельствуют ежедневные обстрелы со стороны ВСУ. Пушилин подчеркнул, что перед избранием на пост президента Владимир Зеленский шёл с другими посылами, однако после того как он стал главой государства, сразу же пошёл в совершенно другом направлении и начал ориентироваться на националистическое меньшинство.

Комментируя перспективы возвращения Донбасса в состав Украины, глава ДНР отметил, что сегодня это невозможно.

После переворота в 2014 году это уже даже не та Украина. Это нечто иное, какое-то другое образование, которое не позволяет существовать ей как единому государственному пространству. Мы сейчас видим движение совершенно в ином направлении — деградация и распад, — рассказал Пушилин.

Пушилин рассказал, что ополчение самопровозглашённой Донецкой народной республики сможет не только отразить возможное наступление украинских силовиков, но и перейти в контрнаступление, если Киев перечеркнёт все попытки мирного урегулирования в Донбассе.

Ранее сообщалось, что потери среди военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) сократились в два раза после установления режима прекращения огня.