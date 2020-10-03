Глава администрации США: у Трампа температура и снижение стурации

https://static.news.ru/photo/13ebf3ea-061b-11eb-887c-fa163e074e61_660.jpg Марк Медоуз Фото: Rod Lamkey - Pool via CNP/Global Look Press

Медики зафиксировали резкое снижение уровня сатурации (насыщения крови кислородом) у президента Соединённых Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщил глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

У него была высокая температура, а уровень кислорода в его крови резко снизился, — рассказал глава администрации президента в эфире телеканала Fox News.

По словам Медоуза, президент 2 октября почувствовал повышение температуры. Его состояние вызывает беспокойство в Белом доме, отмечает «Полит экспресс».

О том, что COVID-19 выявлен у него и его супруги Мелании, Трамп написал в Twitter утром 2 октября. При этом ещё за несколько часов до этого твита Трамп заявил, что конец пандемии коронавируса «близок».

Главу государства госпитализировали. Лечащий врач Трампа Шон Конли на брифинге официально заявил, что президент «чувствует себя очень хорошо», и доктора довольны достигнутым им прогрессом в борьбе с болезнью.

Но неофициально источник, знакомый с ситуацией, сообщил американским СМИ, что в последние сутки некоторые показатели здоровья президента «внушали большое беспокойство». Критически важными с точки зрения медицинского ухода, по словам источника, будут следующие 48 часов, писал NEWS.ru.