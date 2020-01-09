https://static.news.ru/photo/60806ac4-32ef-11ea-a648-fa163e074e61_660.jpg Рауль Хаджимба Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент частично признанной республики Абхазия Рауль Хаджимба сделал заявление по итогам заседания Совета Безопасности. Он был созван из-за захвата здания администрации президента демонстрантами. Глава республики призвал всех не поддаваться на провокации и заявил о возможности введения чрезвычайного положения.

В этой непростой ситуации мы должны сохранять спокойствие и не ставить под угрозу существование нашего государства. Все органы государственной власти работают в штатном режиме. Силовые структуры переведены на усиленный режим несения службы. В случае необходимости мною будут приняты меры по введению в стране чрезвычайного положения, — сказал он.

Участники акций протеста в Сухуми захватили здание администрации президента 9 января. Демонстранты заявили, что намерены вести переговоры с руководством страны. Они также отметили, что все чиновники бежали. Дозвонившимся до администрации президента журналистам оппозиционеры сказали: «Всё в порядке. Небольшой переворот произошёл».

Митингующие требуют проведения новых президентских выборов. Они не согласны с результатами второго тура голосования. В нём победил действующий лидер Рауль Хаджимба, который набрал 47,39%. Его соперник Алхас Квициния набрал 46,17%.



Демонстрацию хотели сначала устроить у здания Верховного суда Абхазии, где 9 января должно было рассматривать дело по жалобе Квицинии. Однако суд принял решение об отводе одного из трёх судей. Рассмотрения по существу не состоялось.

В итоге протестующие переместились к зданию администрации главы государства. Там к ним присоединились другие местные жители. Представители оппозиции заявляют, что не являются организаторами второй акции. Она связана с тем, что один из подозреваемых в убийстве в ноябре 2019 года в центре Сухума якобы является охранником президента.

22 ноября в ресторане «Сан-Ремо» в столице Абхазии произошла стрельба, жертвами которой стали криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба, а также официантка заведения, писал NEWS.ru.