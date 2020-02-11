https://static.news.ru/photo/85dcd240-4c75-11ea-9f0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Депутат Верховной рады от президентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что в стране погибает промышленность. По его словам, цифры о промышленном производстве на Украине показывают падение впервые с 2015 года.

Нужно создавать Министерство промышленности и её восстанавливать. Создавать рабочие места и делать так, чтобы украинские товары продавались, — сказал депутат в эфире телеканала «112».

Он напомнил, что во времена СССР Украина считалась самой крупной промышленной республикой. Её уровень ВВП можно было сопоставить с Францией, а сейчас правительство работает без Министерства промышленности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинская компания «Нафтогаз» может подать новые иски против российского «Газпрома». «Такая возможность сейчас изучается», — заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко. Он отметил, что целью украинской стороны является снижение цен на газ на Украине на 25 % и получение миллиардов долларов компенсации за потерю от переуступки долговых обязательств «РосУкрЭнерго».