Герой ДНР: потерпим ещё неделю, и у них закончатся боеприпасы

У украинских военных в Донбассе не более чем через неделю закончатся боеприпасы, рассказал в интервью РИА Новости герой ДНР, полевой командир Ахра Авидзба (позывной Абхаз). Он также пояснил, что подобная ситуация была в Дебальцево.

Потерпим мы их ещё недельку, у них закончатся боеприпасы, складов уже нет. Поэтому боеприпасы у них закончатся, что они будут делать? Начнут, как в Дебальцево, в 6 утра ломиться и не оглядываться, и мы с минимальными потерями пойдём, — сказал Авидзба.

По его словам, «сейчас на эмоциях побежать вперед — это крайне глупо».

Он также сообщил, что вновь вступает в ряды ополчения.

В Донецке ранее была слышна канонада, взрывы были в прифронтовом Киевском районе города. Местные жители укрываются в подвалах и убежищах. Как сообщили очевидцы, звуки взрывов слышны в Петровском, Ленинском, Ворошиловском и Кировском районах.

Ранее сообщалось, что украинские военные потеряли контроль над Станицей Луганской, Крымским и Марковкой в Луганской области. Об этом сообщил глава луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. На тот момент, по его словам, Северодонецк готовился к обороне.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении «специальной военной операции» на Украине с целью её «демилитаризации и денацификации».