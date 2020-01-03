https://static.news.ru/photo/de6ed8fe-300a-11ea-956c-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас предлагает провести как можно быстрее встречу глав МИД стран ЕС в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Дипломат считает, что Европе в нынешней ситуации отводится важная роль.

По словам германского министра, страны, входящие в возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию, должны как можно скорее встретиться. Им предстоит обсудить заявление Ирана о том, как вытеснить США с Ближнего Востока, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бундесвер, как было запланировано, направит около 60 военных специалистов в Ирак, несмотря на эскалацию ситуации в стране, сообщили в оперативном командовании ВС ФРГ. Их разместят в Эрбиле, а также на базе в 30 км к северу от Багдада, сообщили в оперативном командовании ВС Германии.