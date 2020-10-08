Германия предложила действовать в отношении РФ методом «кнута и пряника»

https://static.news.ru/photo/5672042c-0961-11eb-86ed-fa163e074e61_660.jpg Хайко Маас Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас выступил за сочетание жёсткости и диалога в политике Европейского союза в отношении Российской Федерации.

Нужно иметь возможность играть жёстко. Но в то же время нам никогда нельзя позволять диалогу останавливаться, — цитируют западные СМИ главу внешнеполитического ведомства, выступившего на конференции в Братиславе.

По его словам, Россия нужна, чтобы решать конфликты в Сирии, Ливии и на Украине.

Министр добавил, что ЕС нужно выражать свою позицию яснее, когда речь заходит о таких вещах, как инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Ранее министр иностранных дел Великобритании пообещал, что страна будет добиваться введения антироссийских санкций в связи с отравлением политика Алексея Навального. Он отметил, что доказательства использования боевого отравляющего вещества «Новичок» неоспоримы после появления отчёта ОЗХО. В связи с этим Лондон стоит бок о бок с Парижем и Берлином в реакции на произошедшее. Дипломат добавил, что британские власти продолжат работу со всеми международными партнёрами для привлечения РФ к ответственности.

Накануне глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Россия пока не предоставила никаких разъяснений по делу об отравлении Навального, были только абсурдные упрёки. По его словам, если российские власти не объяснят ситуацию, адресные санкции против ответственных лиц в РФ будут неизбежны.

Также СМИ сообщили, что власти Германии и Франции ведут подготовку пакета санкций против России в связи с отравлением Навального. Меры должны затронуть сотрудников ГУ Генштаба Минобороны.

Ранее в Организации по запрещению химического оружия заявили, что проведённый её экспертами анализ подтвердил наличие в образцах крови и мочи Навального токсичных химикатов — биомаркеров ингибитора холинэстеразы. В организации предположили, что политика отравили не зарегистрированной ранее разновидностью препарата из группы боевых отравляющих веществ «Новичок».

Результаты исследования специалисты передадут властям Германии, откуда поступили образцы.

Алексей Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву. Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября его выписали из клиники, писал NEWS.ru.