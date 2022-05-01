Германия подала в суд ООН на Италию из-за спора об ущербе от нацистов

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Германия подала на Италию в Международный суд ООН (ICJ). Причиной стал спор о возмещении нанесённого нацистами ущерба во время Второй мировой войны. Об этом говорится в сообщении суда.

ФРГ <...> возбудила в международном суде дело против Италии из-за того, что она (Италия), предположительно, не смогла соблюсти её (Германии) юрисдикционный иммунитет как суверенного государства, — сообщили в суде.

В своём обращении Германия ссылается на решение суда от 2012 года. Тогда было доказано наличие у страны юридического иммунитета от исков в иностранных судах от жертв нацизма. Однако в 2014 году итальянский конституционный суд постановил, что обязанность следовать решению от 2012 года зависит от принципа правовой защиты фундаментальных прав в соответствии с конституционным правом страны.

В Берлине на это ответили, что национальные суды Италии с 2012 года рассмотрели значительное число новых исков против ФРГ, что является нарушением суверенного иммунитета страны. В иске сказано, что решения 2014 года относительно претензий к Германии из-за «поведения германского рейха во время Второй мировой войны» принимались как минимум в 15 разбирательствах.

В иске Германия просит суд ООН обязать Италию не выставлять на открытый аукцион указанную в заявлении немецкую собственность до вынесения судом решения.

Также Берлин хотел бы, чтобы Рим гарантировал положить конец судебным разбирательствам и в полной мере возместил уже нанесённый ущерб.

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