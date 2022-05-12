Германия ввела Украину в заблуждение по схеме поставок оружия Welt: Германия дала Украине неверную информацию для получения установок Gepard

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Германия задерживает передачу Украине самоходных установок Gepard. При этом она так и не предоставила корректную информацию для получения вооружения. Об этом сообщает Welt со ссылкой на источник в украинском правительстве.

Министр обороны Кристин Ламбрехт не проинформировала украинское правительство, что Киеву придётся самому заказывать зенитные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). <...> Вместо этого Украине сообщили, что она получит танки напрямую от федерального правительства, — пишет издание.

По информации Welt, обещания Берлина Киеву в корне отличаются от тех комментариев, которые Ламбрехт раздаёт немецкой общественности. В частности, на следующий день после объявления о поставках установок глава Минобороны заявила, что сделка будет проходить между Украиной и KMW. Что касается участия федерального правительства, то оно лишь даёт разрешение на проведение данной операции. В результате реальные сроки поставок Gepard до сих пор точно не определены.

Ранее сообщалось, что власти Германии намерены поставить украинской стороне зенитные комплексы Gepard. Эти комплексы базируются на шасси танка Leopard 1 и оснащены двумя 35-миллиметровыми пушками и радарами, которые могут поражать как наземные, так и воздушные цели.

При этом канцлер Германии Шольц заявлял, что возможности бундесвера в поставках оружия Украине практически исчерпаны. При этом он отметил, что Германия продолжит оказывать финансовую и военную помощь Украине, правда, дальнейшие поставки будут зависеть от работы военное-промышленного комплекса страны.