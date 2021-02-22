Герцога Эдинбургского госпитализировали из-за неназванной инфекции

https://static.news.ru/photo/e5c29c98-7669-11eb-84e2-96000091f725_660.jpg Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Курс лечения 99-летнего герцога Эдинбургского Филиппа, супруга Елизаветы II, требует его пребывания в частной клинике в Лондоне ещё несколько дней. Госпитализированного герцога Эдинбургского лечат от инфекции, но неизвестно, от какой именно.

Об этом сообщает BBC News. Отмечается, что супруг Елизаветы II попал в стационар больше недели назад. Тогда в Букингемском дворце рассказали, что он госпитализирован лишь «для отдыха и наблюдения».

Позже герцога Эдинбургского навестил его сын принц Уэльский Чарльз. Другой сын — принц Эдвард, граф Уэссекский — рассказал прессе, что отцу «гораздо лучше», он желает поскорее выписаться, а это «является явно хорошим признаком».

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский принц Уильям рассказал о самочувствии его госпитализированного 99-летнего деда. Принц Уильям в ходе посещения центра вакцинации сказал, что его дед в порядке и за его состоянием наблюдают. Внук королевы подмигнул журналисту, поинтересовавшемуся здоровьем принца Филиппа.