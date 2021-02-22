Принц Уильям рассказал о самочувствии мужа Елизаветы II

https://static.news.ru/photo/f2826c1c-7527-11eb-9ce4-96000091f725_660.jpg Принц Филипп Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский принц Уильям заявил, что состояние его госпитализированного деда, 99-летнего мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа, нормальное.

Принц Уильям в ходе посещения центра вакцинации сказал, что его дед в порядке и за его состоянием наблюдают, передаёт Associated Press. Агентство отмечает, что внук королевы подмигнул журналисту, поинтересовавшемуся здоровьем принца Филиппа.

О госпитализации супруга королевы стало известно 17 февраля. Британские СМИ сообщали, что принц Филипп пребывает в бодром расположении духа, а его нахождение в больнице не связано с коронавирусом. Ожидается, что он пробудет в медучреждении ещё неделю, пройдёт обследование и отдохнёт. 20 февраля принц Уильям навещал своего деда.

С 2017 года принц Филипп не принимает участия в публичных мероприятиях и избегает появлений на публике.

Как писал NEWS.ru, 9 января королева Великобритании Елизавета II и её супруг герцог Эдинбургский Филипп прошли вакцинацию от COVID-19. Прививки им сделали в Виндзорском замке. Какой именно вакциной они были привиты, не указывалось. Елизавета и Филипп приняли решение о вакцинации после консультации с лечащими врачами.