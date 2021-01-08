Елизавета Вторая и принц Филипп вакцинировались от коронавируса

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Королева Великобритании Елизавета Вторая и её супруг герцог Эдинбургский Филипп прошли вакцинацию от COVID-19. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

Королева и герцог Эдинбургский сегодня получили прививки от COVID-19, — цитирует ТАСС заявление дворца.

Вакцинация состоялась в Виндзорском замке, где королева и её супруг проводят локдаун. Какой именно вакциной они были привиты, не указывается. В настоящее время в Великобритании используются два препарата: от Pfizer/BioNTech и от компании AstraZeneca.

Кампания по вакцинации населения стартовала в Великобритании в декабре. Пока препарат доступен только людям из группы риска, в первую очередь её получают пациенты и персонал домов престарелых, пожилые люди старше 80 лет и врачи.

Королеве на сегодняшний день 94 года, принцу Филиппу — 99. Прививки они получили, поскольку входят в приоритетную группу. В данный момент вакцинированы уже около 1,5 млн жителей Британии.

Как писал NEWS.ru, ранее королева Великобритании Елизавета Вторая и её супруг заявили, что не намерены пользоваться преференциями, которые им даёт высокий статус. Они получат прививку в порядке общей очереди в ходе второго этапа вакцинации, в рамках которого прививки сделают группе лиц старше 80 лет.