Елизавета II и принц Филип сделают прививки от COVID в порядке очереди

В ближайшие недели королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филипом сделают прививки от коронавирусной инфекции. Как утверждает Daily Mail, правящая чета готовится к вакцинации.
Источник
По данным издания, Елизавета и Филип приняли решение о вакцинации после консультации с лечащими врачами. Не исключается, что королева публично объявит о своём намерении, чтобы подать пример гражданам. Официальных комментариев на этот счёт не последовало — традиционно, медицинская информация о членах королевской семьи является конфиденциальной.
Ожидается, что вакцинация в Великобритании начнётся на следующей неделе — первыми будут привиты сотрудники медицинских служб и лица, проживающие в домах престарелых. После чего последует вакцинация представителей разных возрастных групп.
Как ранее писал NEWS.ru, около 7 млн человек будут вакцинированы от коронавируса в Москве. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.