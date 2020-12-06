Елизавета II и принц Филип сделают прививки от COVID в порядке очереди

https://static.news.ru/photo/6db7cdc2-378a-11eb-8dc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrew Parsons/Global Look Press via ZUMA Press/Global Look Press

В ближайшие недели королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом герцогом Эдинбургским Филипом сделают прививки от коронавирусной инфекции. Как утверждает Daily Mail, правящая чета готовится к вакцинации.

Источник отмечает , что королева и её муж не будут пользоваться преференциями, которые им даёт высокий статус. Они получат прививку в порядке общей очереди в ходе второго этапа вакцинации, в рамках которого прививки сделают группе лиц старше 80 лет.

По данным издания, Елизавета и Филип приняли решение о вакцинации после консультации с лечащими врачами. Не исключается, что королева публично объявит о своём намерении, чтобы подать пример гражданам. Официальных комментариев на этот счёт не последовало — традиционно, медицинская информация о членах королевской семьи является конфиденциальной.

Ожидается, что вакцинация в Великобритании начнётся на следующей неделе — первыми будут привиты сотрудники медицинских служб и лица, проживающие в домах престарелых. После чего последует вакцинация представителей разных возрастных групп.

Как ранее писал NEWS.ru, около 7 млн человек будут вакцинированы от коронавируса в Москве. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.