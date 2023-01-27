Генсек ООН призвал ввести ограничения в интернете Генсек ООН Гутерриш призвал к ограничениям в интернете, чтобы сдержать ложь и ненависть

Установить ограничения для предотвращения распространения ненависти и лжи в интернете призвал правительства, компании и регуляторы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он также призвал принять так называемый кодекс поведения на цифровых площадках. Призыв руководителя международной организации прозвучал в ходе выступления на церемонии в честь Международного дня памяти жертв холокоста, его цитирует РИА Новости.

Сегодня я обращаюсь со срочным призывом ко всем, кто имеет влияние в информационной экосистеме, — к регуляторам, политикам, технологическим компаниям, СМИ, гражданскому обществу и правительствам. Остановите ненависть. Установите ограничения. Соблюдайте их. Многие уголки интернета становятся токсичными хранилищами ненависти и злобной лжи, — заявил Гутерриш.

Он также предложил принять кодекс поведения для обеспечения целостности публичной информации. По мнению генсека, это даст людям возможность делать выбор, основываясь на фактах, а не на выдумках и не позволит «старой ненависти найти новые выходы на цифровые площадки».

Ранее Ленинский районный суд Владимира прекратил производство по делу о блокировке новостного сайта Организации Объединенных Наций и турецкого информационного агентства Anadolu. Истец, которым выступала 19-я военная прокуратура, отказался от своих претензий. При этом причины подачи иска не уточнялись.

В начале января стало известно, что Антониу Гутерриш готов помочь Москве и Киеву положить конец конфликту, но лишь в том случае, если все стороны конфликта попросят его об этом. Такие условия участия главы международной организации в урегулировании конфликта озвучил официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.