Военная прокуратура передумала блокировать сайт ООН

Фото: Владимир Федоренко//РИА Новости

Ленинский районный суд Владимира прекратил производство по делу о блокировке новостного сайта Организации Объединенных Наций и турецкого информационного агентства Anadolu, сообщается на сайте суда. Истец, которым выступала 19-я военная прокуратура, отказался от своих претензий.

Причина примирения не уточняется.

Ранее сообщалось, что в качестве заинтересованного лица указано управление Роскомнадзора по Владимирской области. В публикации говорится, что информация, опубликованная на сайте, должна быть запрещена. Причины подачи иска не называются.

Авторы портала «Довод» также заметили, что ранее тот же суд рассматривал иски об ограничении доступа к мессенджеру Telegram, изданиям Arbat Media и «Общая газета», соцсети Maxpark, порталу FreeRuTube и другим ресурсам.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту tvrain.tv на постоянной основе. Как заявили в ведомстве, причиной послужило многократное размещение запрещенного контента, в том числе якобы недостоверной информации о военной операции на Украине. До этого РКН заблокировал новый интернет-портал телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).