Генсек ООН призвал прекратить военную деятельность около Запорожской АЭС

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press AgencyVolodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал ввести вокруг Запорожской АЭС периметр безопасности и прекратить любую военную деятельность вокруг нее, пишет ТАСС со ссылкой на заявление генсека. Он подчеркнул, что станция не должна использоваться в качестве части какой-либо военной операции, и с нее должен быть выведен любой военный персонал и техника.

Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности, — сказано в заявлении.

Ранее замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев назвал обстрелы Запорожской АЭС актом ядерного терроризма, заявив, что подобные действия Киева могут привести к более масштабной катастрофе, чем чернобыльская. По его словам, в Москве надеются на должное внимание мирового сообщества к данной проблеме.

Политолог Андрей Кошкин считает, что приказы о нанесении ударов по Запорожской АЭС говорят о намерении президента Украины Владимира Зеленского пойти на все ради шантажа западных партнеров, а самому ему «наплевать на свой народ». По мнению эксперта, Зеленский может спровоцировать катастрофу, чтобы «удержаться на плаву» и изменить ход спецоперации на Украине.