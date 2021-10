Генсек ООН призвал освободить премьера Судана

По его словам, нужно полностью соблюдать конституционный устав, чтобы защитить политический переходный период в Судане. ООН продолжит поддерживать суданский народ, добавил Гутерриш.

I condemn the ongoing military coup in Sudan. Prime Minister Hamdok & all other officials must be released immediately. There must be full respect for the constitutional charter to protect the hard-won political transition. The UN will continue to stand with the people of Sudan.