Генсек ООН призвал освободить премьера Судана

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил переворот в Судане. Он призвал освободить премьер-министра страны Абдаллу Хамдука и всех других официальных лиц. Об этом Гутерриш написал в Twitter.

Я осуждаю продолжающийся военный переворот в Судане. Премьер-министр Хамдук и все другие официальные лица должны быть немедленно освобождены, — отметил генсек ООН.

По его словам, нужно полностью соблюдать конституционный устав, чтобы защитить политический переходный период в Судане. ООН продолжит поддерживать суданский народ, добавил Гутерриш.

I condemn the ongoing military coup in Sudan. Prime Minister Hamdok & all other officials must be released immediately. There must be full respect for the constitutional charter to protect the hard-won political transition. The UN will continue to stand with the people of Sudan. — AntÃ³nio Guterres (@antonioguterres) October 25, 2021

Ранее в Судане группа неизвестных лиц в военной форме задержала Хамдука и посадила его под домашний арест. Также были схвачены четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета. Впоследствии в Министерстве информации страны сообщили, что премьера увезли в неизвестном направлении.

Массовые аресты начались в ночь на 25 октября после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдука. Это вызвало негативную реакцию жителей Хартума, которые перекрыли ряд городских улиц.

Специалист по Судану и бывший директор Института Кристиана Микельсена в Бергене Гуннар Сёрбё заявил, что переворот произошёл из-за того, что суданские военные испугались утратить влияние над гражданским населением.