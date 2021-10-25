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Генсек ООН призвал освободить премьера Судана

16:17, 25 октября 2021
Генсек ООН призвал освободить премьера Судана Антониу Гутерриш  Фото: Xie E/XinHua/Global Look Press
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Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил переворот в Судане. Он призвал освободить премьер-министра страны Абдаллу Хамдука и всех других официальных лиц. Об этом Гутерриш написал в Twitter.

Я осуждаю продолжающийся военный переворот в Судане. Премьер-министр Хамдук и все другие официальные лица должны быть немедленно освобождены, — отметил генсек ООН.

По его словам, нужно полностью соблюдать конституционный устав, чтобы защитить политический переходный период в Судане. ООН продолжит поддерживать суданский народ, добавил Гутерриш.

Ранее в Судане группа неизвестных лиц в военной форме задержала Хамдука и посадила его под домашний арест. Также были схвачены четыре министра и гражданский представитель Суверенного совета. Впоследствии в Министерстве информации страны сообщили, что премьера увезли в неизвестном направлении.

Массовые аресты начались в ночь на 25 октября после встречи главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и Хамдука. Это вызвало негативную реакцию жителей Хартума, которые перекрыли ряд городских улиц.

Специалист по Судану и бывший директор Института Кристиана Микельсена в Бергене Гуннар Сёрбё заявил, что переворот произошёл из-за того, что суданские военные испугались утратить влияние над гражданским населением.

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