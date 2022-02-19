Генсек ОДКБ предложил ввести миротворцев организации в Донбасс

Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что при согласии украинских властей и с санкции Совбеза ООН в Донбасс могут быть введены миротворцы организации. Об этом Зась заявил в интервью агентству Reuters. Генсек также добавил, что конфликт в Донбассе может быть решён дипломатическим путём.

Гипотетически это возможно, но для этого нужно согласие от Украины, в конце концов это её территория, мандат Совбеза ООН, а также необходимо, чтобы это решение было поддержано всеми нашими правительствами, — заявил он.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию». Беженцы уже больше суток массово приезжают на территорию Ростовской области, для них организовано проживание и питание, часть людей распределяют в другие регионы России.

Глава Минобороны Украины Алексей Резник заявил, что Украина не планирует проводить военные операции в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения о взрывах украинских снарядов на территории Ростовской области в России провокацией. По его словам, в произошедшем следует винить самих ополченцев.

Недавно также стало известно, что на Украине могут увеличить предельный возраст резервистов территориальной обороны. Как сообщил начальник штаба — заместитель командующего Сил территориальной обороны ВС Украины Сергей Собко, предлагается повысить его с нынешних 60 до 70 лет.