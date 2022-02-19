Министр обороны Украины: Киев не планирует наступлений

Украина не планирует проводить военные операции в Донбассе и также не позволит обстреливать свои позиции на границе. Об этом заявил глава Минобороны Украины Алексей Резник на странице ведомства в Facebook. Информацию об обстреле территорий непризнанных Донецкой и Луганской республик он назвал «фейками».

Украинская армия не планирует никаких наступательных действий и не применяет оружие, если может создавать угрозы мирным гражданам. Все меры в районе операции Объединенные силы носят исключительно оборонительный характер. Украина явно выполняет свои обязательства и отстаивает политико-дипломатический сценарий разрешения конфликта, — указано в обращении министра.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сообщения о взрывах украинских снарядов на территории Ростовской области в России провокацией. По его словам, в произошедшем следует винить самих ополченцев.

Аналогично высказался по поводу взрывов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Киев решительно отвергает все обвинения, и призвал к немедленному и беспристрастному международному расследованию инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявил, что вооружённые силы Украины находятся в боевом порядке и готовы к cиловому захвату Донбасса. Он сообщил, что с 18 февраля власти республики организовали «массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию».