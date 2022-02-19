Зеленский назвал ложными сообщения о взрывах украинских снарядов в России

Сообщения о взрывах украинских снарядов на территории Ростовской области в России являются провокацией и не соответствуют действительности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в произошедшем следует винить самих ополченцев, сообщает телеканал «Украина 24».

Это всё провокации, чистая ложь. <...> Там никого нет убитых и раненых. Это просто цинизм. Они (ополченцы. — NEWS.ru) сами стреляют по территории, которую контролируют, — заявил Зеленский.

Аналогично высказался по поводу взрывов глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что Киев решительно отвергает все обвинения, и призвал к немедленному и беспристрастному международному расследованию инцидентов, о которых сообщают российские СМИ.

Два украинских снаряда разорвались на территории Тарасовского района Ростовской области 19 февраля. Первый взрыв прогремел рано утром, второй снаряд упал несколько часов спустя. Предполагается, что вторым был боеприпас от системы залпового огня «Град». Он повредил жилой дом, но люди не пострадали.