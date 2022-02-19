Кулеба отверг обвинения в попадании украинских снарядов на территорию РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в своём Twitter отвергает все обвинения в попадании украинских снарядов на территорию России. Кулеба также заявил, что украинская сторона не производила и не планирует совершать подобные обстрелы.

Мы решительно отвергаем все обвинения в якобы падении украинских снарядов на территорию России. Украина никогда не открывала такого огня. Мы призываем к немедленному и беспристрастному международному расследованию инцидентов, о которых сообщают российские СМИ, — написал Кулеба.

Рано утром 19 февраля прогремел взрыв примерно в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской Тарасовского района Ростовской области. На месте взрыва осталась крупная воронка. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.

Второй по счёту снаряд разорвался также в Ростовской области, неподалёку от границы с Украиной. Предполагается, что это был боеприпас от системы залпового огня «Град». Был повреждён жилой дом, обошлось без жертв.

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что разведке ДНР удалось добыть план наступательной операции украинских силовиков. Согласно полученным данным, на операцию отводится пять суток. Уточняется, что целью операции является «выдавливание» русскоязычного населения в Россию. В дальнейшем предполагается захват территории Донбасса и установление над ней контроля. Удар планируется нанести с трёх направлений. Украинские силовики намереваются через несколько суток после этого выйти к российской границе.