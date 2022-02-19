В Ростовской области разорвался ещё один снаряд

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

В Тарасовском районе Ростовской области разорвался снаряд, его обнаружили в километре от государственной границы России с Украиной, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. На опубликованных в Сети кадрах видно, что после взрыва в земле осталась крупная воронка.

Снаряд разорвался на территории Тарасовского района Ростовской области в километре от государственной границы России с Украиной. Взрыв произошёл в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице...