В Ростовской области разорвался ещё один снаряд

Фрагмент от снаряда системы залпового огня «Град»Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Второй по счёту снаряд разорвался в Тарасовском районе Ростовской области, неподалёку от границы с Украиной. Предполагается, что это был боеприпас от системы залпового огня «Град», передаёт ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обнаружено ещё одно место разрыва снаряда в районе станицы Митякинской Тарасовского района. Предварительно можно сказать, что это был 120-мм зажигательный боеприпас от системы «Град», — сообщил источник.
Фото с места происшествия, на котором виден снаряд, опубликовал Telegram-канал «Смотри».
Аналогичный инцидент произошёл рано утром 19 февраля. Взрыв прогремел примерно в 300 метрах от одного из домов в станице Митякинской Тарасовского района. На месте взрыва осталась крупная воронка. В результате инцидента никто не погиб и не пострадал.