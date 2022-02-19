В ДНР сообщили о стягивании войск ВСУ у границы

Народная милиция непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) сообщает в своём Telegram-канале, что украинские войска (ВСУ) стягивают артиллерийские системы и осуществляют подвоз боеприпасов на Горловском направлении. Также отмечается, что 19 февраля ВСУ 14 раз открывали огонь по территории ДНР с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм и 82-мм миномётов.
На Горловском направлении противник стягивает артиллерийские системы, осуществляет подвоз боеприпасов. Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает обостряться. С начала текущих суток противник 14 раз открывал огонь по территории республики с применением 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм и 82-мм миномётов, выпустив 190 снарядов и мин по районам 10 населённых пунктов, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что мирный житель 1938 года рождения пострадал при обстреле села Коминтерново на юге ДНР.
Накануне в центре Донецка в нескольких десятках метров от здания правительства ДНР взорвался автомобиль УАЗ, принадлежавший начальнику Народной милиции ДНР Денису Синенкову. В результате инцидента никто не пострадал. Сегодня, 19 февраля, в самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республиках объявили всеобщую мобилизацию на фоне обострения ситуации на востоке Украины.