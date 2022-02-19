В ДНР сообщили о стягивании войск ВСУ у границы

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Мирный житель пострадал при обстреле села Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики, об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что ранение получил житель 1938 года рождения.

По оперативной информации, в результате НРПО со стороны ВФУ в н.п. Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р., — сообщается в Telegram-канале. Представители народной милиции ДНР опубликовали экстренное сообщение, в...