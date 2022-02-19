На юге ДНР в результате обстрела пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле села Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики, об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Отмечается, что ранение получил житель 1938 года рождения.

По оперативной информации, в результате НРПО со стороны ВФУ в н.п. Коминтерново контузию получил мирный житель 1938 г.р., — сообщается в Telegram-канале.

Представители народной милиции ДНР опубликовали экстренное сообщение, в котором доложили текущее положение дел в самопровозглашённой республике. По их словам, подконтрольные Киеву силы открыли огонь по району Васильевка, в котором расположены электроподстанция и насосная станция. В результате нанесённых повреждений село было обесточено, под угрозу поставлена работа пяти фильтровальных станций Донбасса, обеспечивающих водоснабжением более 40 населённых пунктов.

Ранее в ДНР и ЛНР было объявлено о введении всеобщей мобилизации.