Обстрелы ВСУ поставили под угрозу водоснабжение в 40 населённых пунктах ДНР

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Представители народной милиции ДНР выложили в Telegram-канале экстренное сообщение, в котором доложили текущее положение дел в самопровозглашённой республике. По их словам, подконтрольные Киеву силы открыли огонь по району Васильевка, в котором расположены электроподстанция и насосная станция. В результате нанесённых повреждений село было обесточено, под угрозу поставлена работа пяти фильтровальных станций Донбасса, обеспечивающих водоснабжением более 40 населённых пунктов.

Боевики 25-й бригады ВСУ <...> открыли огонь из минометов калибром 82 мм по району н.п. ВАСИЛЬЕВКА. В результате обстрела обесточен населенный пункт, зафиксировано повреждение электроподстанции и остановлена работа насосной станции первого подъема ЮДВ, — говорится в сообщении.

Станция фильтрования переведена на резервную подачу воды. Информация о жертвах и нанесённом гражданской инфраструктуре ущербе уточняется.

Народная милиция также отметила, что доложила о нарушениях украинской стороне в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), которая игнорирует заявления Донбасса и отказывается принимать меры по остановке боевых действий.

Ситуацию представители самопровозглашённой республики назвали критической.

За ночь 19 февраля украинские военные обстреляли из миномётов населённые пункты Первомайск, Металлист и Славяносербск в Луганской народной республике. Всего по ним было выпущено 30 снарядов.

Сообщения о новых обстрелах появляются на фоне массовой эвакуации мирного населения из Донбасса, объявленной главой ДНР Денисом Пушилиным. Следом за ним со схожим призывом выступил глава ЛНР Леонид Пасечник.

По данным агентства Reuters, суммарное число жителей, готовых покинуть ДНР, составляет около 700 тысяч человек.