На Украине предложили повысить предельный возраст солдат обороны до 70 лет

На Украине могут увеличить предельный возраст резервистов территориальной обороны. Как сообщил начальник штаба — заместитель командующего Сил территориальной обороны ВС Украины Сергей Собко, предлагается повысить его с нынешних 60 до 70 лет, передаёт ТАСС. По его словам, это вызвано желанием людей в возрасте вступить в отряды теробороны.

Некоторые люди хотят и имеют силы служить в территориальной обороне, но не проходят по возрасту. Мы думаем, как это исправить. Возможно, будем предлагать увеличить возраст — от 60 до 65 или до 70 лет, — сказал он.

Сейчас, согласно действующим нормам законодательства, бойцом территориальной обороны может стать человек в возрасте от 18 до 60 лет. Вступить туда может любой гражданин Украины независимо от пола или наличия военного опыта. Резервисты смогут получать денежное вознаграждение за год по итогам участия в учениях, но продолжающие работать на своих основных работах.

На Украине с 1 января 2022 года вступил в действие закон об основах национального сопротивления. Он предусматривает создание сил территориальной обороны (ТрО), численность которых в мирное время не будет превышать 10 тысяч военнослужащих, однако при необходимости их количество за малые сроки можно будет увеличить до нескольких сотен тысяч резервистов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявлял, что количество членов территориальной обороны на Украине должно составлять порядка двух млн человек.