Генсек НАТО ждёт Байдена на очном саммите Альянса в 2021 году

https://static.news.ru/photo/7689aa54-3313-11eb-8551-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Michalis Karagiannis via imago-images.de/Global look Press

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что Джо Байден в качестве руководителя Соединённых Штатов Америки лично посетит очный саммит Альянса в 2021 году. Мероприятие планируют провести в Брюсселе (Бельгия). Об этом он рассказал во время пресс-конференции перед началом встреч глав МИД государств — участников НАТО, которая пройдёт в режиме видеоконференции 1–2 декабря.

Я уже говорил, что пришло время обновить стратегическую концепцию НАТО, потому что окружающая нас среда безопасности изменилась. Я пригласил избранного президента Джо Байдена на саммит НАТО в следующем году, — цитирует генсека РИА Новости.

По его мнению, РФ модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Также в НАТО обеспокоены «усилением российского военного присутствия в результате кризисов в Белоруссии и Нагорном Карабахе». Столтенберг добавил, что Североатлантический альянс намерен продолжить свою миссию в Афганистане, несмотря на решение Вашингтона о сокращении военного присутствия в этой стране.

Ранее Министерство национальной безопасности США включило РФ в число национальных угроз вместе с Китаем и Ираном. Эксперты считают, что включение РФ в списки угроз стало уже традицией для Вашингтона, взявшего на вооружение эту практику ещё во времена холодной войны. США объясняют мифической российской угрозой размещение военных баз в Европе и Азии. Политологи отмечают, что американские власти пытаются внушить отношение к РФ как к потенциальному агрессору европейским странам.

В конце ноября министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что после модернизации российских вооружений видит явственную военную угрозу со стороны Москвы. Она призвала поддержать военные расходы Германии на высоком уровне. Таким образом на слушаниях в бундестаге Крамп-Карренбауэр ответила на вопрос о том, насколько военные расходы НАТО оправданны в условиях пандемии. Кроме того, она рекомендовала вести переговоры по этому вопросу «с коллегами из балтийских стран, Швеции, Центральной и Восточной Европы», граничащих с РФ. Крамп-Карренбауэр также считает, что Германия должна усилить свою позицию, чтобы вести диалог с РФ по вопросу разоружения. Она напомнила, что это традиционная позиция германской внешней политики, писал NEWS.ru.