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Генерала из ОАЭ выбрали на пост главы Интерпола

Новым главой Интерпола стал генерал из ОАЭ Ахмад Насер ар-Раиси
11:15, 25 ноября 2021
Генерала из ОАЭ выбрали на пост главы Интерпола Ахмад Насер ар-Раиси Фото: InterpolHQ/facebook.com
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Генерал из ОАЭ Ахмад Насер ар-Раиси избран на пост президента Интерпола. Он будет занимать эту должность в течение четырёх лет. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в социальной сети Twitter.

Господин Ахмад Насер ар-Раиси из Объединённых Арабских Эмиратов был избран на пост президента (четырёхлетний срок), — заявили в международной организации.

С 2018 года пост президента Интерпола занимает Ким Чжон Ян из Южной Кореи. Его полномочия истекут в 2022 году. Сразу после этого Насер ар-Раиси приступит к своим обязанностям. Главным конкурентом генерала из ОАЭ была гражданка Чехии Сарка Хавранкова, которая ныне является вице-президентом Интерпола.

Кроме того, Валдеси Уркиза из Бразилии избран на пост вице-президента по Северной и Южной Америке, а нигериец Гарба Баба Умар из Нигерии — на пост вице-президента по Африке. Оба будут находиться на своих должностях в течение четырёх лет.

Ранее Интерпол объявил в розыск основателя Interjet Мигеля Алемана Маньяни. Он обвиняется в преступлении налогового мошенничества на сумму 66 миллионов 285 тысяч песо (3,3 миллиона долларов).

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