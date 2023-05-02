В Пентагоне рассказали, какие стратегические цели были у РФ в начале СВО Генерал ВС США Милли: в начале СВО Россия планировала взять Киев и продвинуться до Днепра

Фото: МО РФ

Глава комитета начштабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил в беседе с Foreign Affairs, что в первые месяцы военной операции на Украине российские военачальники намеревались сместить президента страны Владимира Зеленского, взять под контроль Киев, продвинуть линию фронта вплоть до Днепра, а также отрезать выход к Азовскому морю. По его словам, после неудачных попыток военное руководство России изменило стратегические цели СВО. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

У них были стратегические цели. Одной из их стратегических целей было свержение правительства Зеленского; захватить столицу Киев; продвинуться от российской границы до Днепра, сделать это за короткое время; а потом еще и отрезать Украине выход к морю, к Азовскому морю, закрепив за собой Херсон и Одессу. <...> А потом происходит то, что в конце марта — начале апреля, в том же временном промежутке прошлого года, [президент России Владимир] Путин корректирует и переустанавливает свои стратегические цели, — отметил Милли.

Оценивая стратегию украинских войск, американский генерал подчеркнул, что ВСУ провели два успешных контрнаступления — на Харьков и Херсон.

Также Милли сообщил в ходе разговора с журналистами, что военный конфликт между Россией и Украиной вряд ли завершится в 2023 году, поскольку обе стороны не успеют реализовать свои политические цели. Он заявил, что Россия очень сильно пострадала за время проведения военной операции. По его мнению, руководство РФ в течение двух лет может согласиться на переговоры с Украиной.