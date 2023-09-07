Генерал ФСБ объяснил, как Россия защитит власти Нигера от покушения Генерал ФСБ Михайлов: РФ может подготовить людей для защиты властей Нигера

Россия может защитить пришедших к власти в Нигере военных только путем консультаций и подготовки специалистов по обеспечению безопасности, рассказал NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. Так он прокомментировал заявление Служба внешней разведки (СВР) России, согласно которому Вашингтон не устраивает смена власти в африканской стране. По информации СВР, в связи с этим американские спецслужбы обсуждают возможных исполнителей покушения на новое руководство Нигера.

Я думаю, единственным, чем мы можем защитить, это подготовка специалистов по обеспечению безопасности. Люди в Африке имеют серьезные идентификационные признаки. Поэтому если и будем помогать, то только с точки зрения консультаций для подготовки специалистов, — сказал Михайлов.

Ранее генерал-майор ФСБ в отставке сообщил, что для ликвидации пришедших к власти в Нигере военных США будут подбирать тех, кто готов выполнить функции киллера за большие деньги. По его словам, это могут быть маргиналы, люди из враждебных кланов, оппозиции, окружения политических лидеров, а также иностранцы или бывшие граждане, находящиеся в Африке. При этом Михайлов отметил, что совершить покушение на власти в Нигере будет крайне трудно, так как многие специальные службы научились охранять свое политическое руководство.