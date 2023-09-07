«Мерзавцев подберут»: генерал ФСБ предположил ликвидаторов властей Нигера Генерал ФСБ Михайлов: США подберут людей из окружения для покушения на власти Нигера

Фото: US Navy

Для ликвидации пришедших к власти в Нигере военных США будут подбирать тех, кто готов выполнить функции киллера за большие деньги, рассказал NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, это могут быть маргиналы, люди из враждебных кланов, оппозиции, окружения политических лидеров, а также иностранцы или бывшие граждане, находящиеся в Африке. При этом Михайлов отметил, что ликвидировать власти в Нигере будет крайне трудно, так как многие специальные службы научились охранять свое политическое руководство.

У США достаточно много диких гусей, которые с большим удовольствием выполнят любой заказ. Я думаю, у них не будет проблем с поиском, мерзавцев легко подберут. Будут подбирать людей из враждебных кланов, из числа оппозиции и представителей других государств, граждане которых или бывшие граждане которых находятся в Африке. Просто так завербовать кого-то — длительный процесс. Будут подбирать из окружения политических лидеров, способных совершить преступление против своего начальника, — сказал Михайлов.

Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Вашингтон не устраивает смена власти в Нигере, американские спецслужбы обсуждают возможных исполнителей устранения нового руководства этой страны.

Ранее Франция приступила к переговорам с военными Нигера о возможности вывода части своих подразделений из этой африканской страны. Отмечается, что в настоящий момент в Нигере находятся около 1,5 тысячи французских военнослужащих.