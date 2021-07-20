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Гебрейесус предупредил о возможном появлении более опасного штамма COVID-19

04:10, 21 июля 2021
Тедрос Аданом Гебрейесус Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Zhang Cheng/Xinhua/Global Look Press
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Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что существует угроза появления более опасного штамма коронавируса, чем «дельта». Об этом рассказал в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета, сообщает ТАСС.

Чем шире распространение [вируса], тем больше его вариантов появится с потенциалом стать ещё более опасным, чем дельта-вариант, который сейчас наносит столько ущерба. И чем больше вариантов, тем выше шанс, что один из них сможет увернуться от вакцин — и мы все вернёмся в самое начало, — подчеркнул Гебрейесус.

Ранее стало известно, что утверждения о большей летальности индийского штамма коронавируса «дельта» не совсем верны. Смертность от него ниже весенних показателей прошлого года. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора член-корреспондент РАН Александр Горелов. Он отметил, что штамм «дельта» более заразен.

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