«Гавайи Африки» оказались готовы принять российских туристов уже зимой Посол Сьерра-Леоне пригласил российских туристов приезжать уже зимой

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Сьерра-Леоне

Российские туристы могут уже этой зимой отправиться в Сьерра-Леоне. Прямое авиасообщение между странами пока не возобновили, однако добраться можно транзитом через Стамбул, сказал журналистам РИА Новости посол государства в РФ Мохамед Йонгаво. Он напомнил, что Сьерра-Леоне принято считать «Гавайями Африки» из-за наличия в стране уникальных и нетронутых пляжей.

У нас есть уникальные, нетронутые пляжи, которые не найти нигде больше в мире. И российские компании могут организовывать туры в Сьерра-Леоне, чтобы насладиться страной. У нас мягкий климат: в частности, когда здесь зима, холодно, в Сьерра-Леоне круглый год, даже в дождливые дни, погода теплая и приятная, — подчеркнул Йонгаво.

Посол напомнил, что после развала СССР в 1991 году прямое авиасообщение между Москвой и Фритауном было приостановлено. Оно до сих пор не возобновилось, несмотря на имеющеюся потребность. Прямой перелет между странами занял бы девять часов.

Но тем не менее, также можно полететь через Стамбул, оттуда полет до нашей страны займет шесть часов, — добавил глава дипмиссии.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил, что в настоящее время открыто прямое авиасообщение с более чем 20 странами, на Новый год россияне в основном поедут в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Турцию и Египет.

По его словам, спросом также пользуются такие направления, как Юго-Восточная Азия, Латинская Америка, Шри-Ланка и Индия.