G7 призвала власти Белоруссии провести новые выборы президента

https://static.news.ru/photo/b335c6e6-cc6e-11eb-9524-96000091f725_660.jpg Фото: Andrew Parsons/No 10 Downing Str/GLOBAL LOOK PRESS

«Большая семёрка» выступила с заявлением, в котором призвала власти Белоруссии провести в стране новые президентские выборы. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита G7.

Политики осудили покушение белорусской администрации на права человека. Они пообещали ввести новые санкции, если ничего не изменится.

Мы призываем режим: изменить курс и выполнить все рекомендации независимой экспертной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в рамках Московского механизма; вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества; провести новые свободные и справедливые выборы, — говорится в документе.

9 августа 2020 года в Минске и других городах Белоруссии после президентских выборов начались акции протеста. По данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская — около 10%.

В результате США, Канада, Великобритания, ЕС ввели санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС работает уже над четвёртым пакетом санкций, его могут утвердить до конца июня.

Ранее стало известно, что белорусская оппозиция начинает подготовку новой волны протестов против режима действующего президента страны Александра Лукашенко.