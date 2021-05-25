Тихановская объявила о подготовке новой волны протестов в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/645ba804-be06-11eb-be1a-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: prezident.sveta/instagam.com

Белорусская оппозиция начинает подготовку новой волны протестов против режима действующего президента страны Александра Лукашенко. Об этом заявила кандидат в президенты республики на прошедших выборах Светлана Тихановская в совместном видеообращении с другими представителями антиправительственных сил. Запись обнародована на YouTube.

В сообщении оппозиции отмечается, что режим Лукашенко превратил Белоруссию в «тёмное пятно» на карте Европы. Спикеры призвали мировое сообщество поспособствовать белорусам в решении их внутригосударственных проблем. Самого действующего президента на видео называют «международным террористом».

Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста, — сказано в обращении.

Запись была сделана на фоне инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в минском аэропорту из-за ложного сообщения о минировании. В воздушной гавани был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Также силовики задержали его девушку — Софию Сапегу, гражданку России. Россиянке уже предъявили обвинения и арестовали на два месяца. Ей может грозить до 12 лет заключения. Сапегу подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года, когда в Белоруссии проходили протесты несогласных с итогами президентских выборов.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта. Политик обвинил журналиста в убийствах людей на Украине и назвал его «подонком».