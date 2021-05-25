Лукашенко назвал Протасевича «подонком», убивавшим людей на Украине

https://static.news.ru/photo/2502b0c6-bdfc-11eb-ad49-96000091f725_660.jpg Роман Протасевич Фото: SMERSCH SCG/wikimedia.org

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair, в результате которой был задержан основатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Политик обвинил журналиста в убийствах людей на Украине и назвал его «подонком». Слова главы государства приводит портал Obozrevatel.

Лукашенко выступил в белорусском парламенте и заявил, что на лайнере, который летел в Вильнюс, летел террорист. Президент заверил, что об этом факте было известно многим далеко за пределами республики.

Пусть западные защитники ответят: на какие спецслужбы работали двое задержанных? Кто платил подонку, который убивал людей в братской Украине? — сказал Лукашенко.

В СМИ были распространены сведения, согласно которым Протасевич якобы воевал на территории Донбасса в составе батальона «Азов». Также имеется информация, свидетельствующая о том, что источником вышеуказанных данных является анонимный Telegram-канал с говорящим названием «Жёлтые сливы».

Ранее стало известно, что россиянке Софии Сапеге, девушке задержанного основателя Telegram-канала NEXTA, грозит до 12 лет заключения. Дело в том, что ей могут предъявить обвинения по статье о разжигании розни.

Россиянку задержали 23 мая в столице Белоруссии. Она летела вместе с Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Информация о бомбе на борту не подтвердилась. Позже девушку арестовали на два месяца. Сообщалось, что её подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года, когда в Белоруссии проходили протесты несогласных с итогами президентских выборов.