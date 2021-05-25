Источник сообщил, что девушке создателя NEXTA грозит до 12 лет тюрьмы

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Задержанной в Минске россиянке Софии Сапеге, возлюбленной арестованного основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, грозит до 12 лет заключения. Дело в том, что девушке могут предъявить обвинения по статье о разжигании розни. Об этом, ссылаясь на источник, передаёт радио Sputnik.

Сапега была задержана 23 мая в столице Белоруссии. Она летела вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Информация о бомбе на борту не подтвердилась. Позже девушку арестовали на два месяца. Сообщалось, что её подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года.