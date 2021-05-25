В посольстве РФ рассказали о самочувствии задержанной в Минске Сапеги

https://static.news.ru/photo/81d11c86-bd7d-11eb-aaa9-96000091f725_660.jpg София Сапега Фото: sapega_sofia_/instagram.com

Россиянка София Сапега, задержанная в Минске, сообщила российским дипломатам, что чувствует себя нормально и жалоб на некорректное обращение не высказывала. Об этом рассказал в эфире телеканала «Россия 24» пресс-атташе посольства РФ в Белоруссии Алексей Маскалев.

По словам Маскалева, российское диппредставительство получило от белорусских властей разрешение на консульский доступ, после чего сотрудник посольства встретился с задержанной Софией Сапегой.

По первой информации <...> могу сказать, что чувствует она себя нормально. Никаких особых жалоб либо некорректного обращения с ней со стороны белорусских правоохранительных органов она не высказала, — сообщил пресс-атташе.

Сапега была задержана 23 мая в столице Белоруссии. Она летела вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Самолёт экстренно приземлился в аэропорту Минска после сообщений о минировании. Информация о бомбе на борту не подтвердилась. Позже девушку арестовали на два месяца. Сообщалось, что её подозревают в совершении преступлений в августе — сентябре 2020 года.