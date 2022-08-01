FT объяснила медлительность Запада в санкциях по нефти из России FT: Запад намеренно медлит с санкциями против российской нефти

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Страны Запада воздерживаются от введения новых санкций, которые бы ограничили возможности России торговать нефтью. Это вызвано тем, что они опасаются усугубления мирового энергетического кризиса, сообщает британская газета Financial Times.

Издание напоминает, что в начале июня Евросоюз запретил своим компаниям страховать суда, которые перевозят российскую нефть. До сих пор к данной инициативе не присоединилась Великобритания.

В Лондоне только запретили страховать суда, везущие нефть из РФ в само королевство. По данным газеты, это связано с тем, что в США опасаются резкого скачка цен на нефть из-за запрета, который поддержал бы и крупнейший лондонский рынок страхования Lloyd's of London.

Во избежание обострения кризиса в Еврокомиссии предусмотрели исключения из введенных санкций. Они дают возможность европейским компаниям работать с рядом российских фирм, чтобы осуществлять «строго необходимые операции». В британском Минфине изданию сообщили, что все еще «изучают вопрос» о санкциях в отношении российской нефтяной отрасли.

Мы готовы ввести новые санкции против России и сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы эти меры оказывали максимальное воздействие на российскую экономику, — пояснили в ведомстве.

Ранее стало известно, что решение ввести эмбарго на нефть из РФ было ошибочным. Такое мнение озвучил депутат бундестага от «Альтернативы для Германии», член парламентского комитета по экономике Мальте Кауфманн. По его словам, импорт нефти из других стран будет не только дороже, но и ненадежнее.